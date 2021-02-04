Konya Öğretmen Mektebi'nde "Yapay Zekanın Gelişimi ve Uygulama Alanları" konuşuldu
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Konya Öğretmen Mektebi'nde "Yapay Zekanın Gelişimi ve Uygulama Alanları" konuşuldu

04.02.2021 10:17 | Son Güncelleme: 04.02.2021 10:20
Konya Öğretmen Mektebi'nde

Konya İnsan Mektebi kapsamında yürütülen Öğretmen Mektebi Projesi çerçevesinde düzenlenen online seminerler devam ediyor.

Konya İnsan Mektebi kapsamında yürütülen Öğretmen Mektebi Projesi çerçevesinde düzenlenen online seminerler devam ediyor.

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rüştü Güntürkün, proje kapsamında "Yapay Zekanın Gelişimi ve Uygulama Alanları" temalı söyleşiyi gerçekleştirdi.

Güntürkün, söyleşisinde yapay zekanın bilinçli kullanıldığında insan yaşamına büyük oranda katkı sağlayacağını vurguladı.

Yapay zekanın yer aldığı sağlık, güvenlik, eğitim gibi farklı konu başlıklarında bilgiler veren Güntürkün, akıllı telefon uygulamasıyla kontrol edilebilen evlerin çalışan bireylere günlük yaşamlarında kolaylık sağlayabileceğini belirtti.

Güntürkün, bu tür evlerde her şeyin akıllı olması üzerine tasarım yapıldığını vurgulayarak, "Evimizin ısısını ayarlayabiliriz, işten dönerken sabah hazırladığımız yemeği dönüş yolunda akıllı cep telefonu yardımıyla pişirebiliriz." dedi.

İnsan dillerini taklit etmede en iyi dil modeli olduğu savunulan GPT-3 yapay zeka modeline değinen Güntürkün, şunları kaydetti:

"Bu yapay zeka, sorulara cevap verebiliyor, tercüme yapabiliyor, hatta kendisine örnek verilen şairin şiirinden ilham alarak yeni bir şiir yazıyor. Arjantinli bir bilgisayar mühendisi bu yapay zekadan Einstein gibi davranmasını istemiş ve onunla röportaj yapmış. Yapay zeka Einstein gibi davranarak onun verebileceği cevapları vermiş. Yapay zekanın cevapları mekanik değil bir insanın verebileceği türden cevaplar."

Güntürkün, Öğretmen Mektebi Projesi kapsamında gerçekleştirilen söyleşinin sonunda katılımcılara ve İl Milli Eğitim Müdürlüğüne teşekkür etti.

Öğretmenlerin mesleki ve sosyal açıdan kendilerini geliştirmelerine katkı sağlaması amaçlanan projede 388 uzaktan eğitim yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Havva Dereağzı

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