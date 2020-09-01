KONYA Obruklar evlere yaklaştı, vatandaşlar tedirgin
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KONYA Obruklar evlere yaklaştı, vatandaşlar tedirgin

Obruklar evlere yaklaştı, vatandaşlar tedirginKONYA'nın Karapınar ilçesinde 3 gün önce tedbir amaçlı trafiğe kapatılan yolun ortasında 30 metre çapında, 15 metre derinliğinde obruk oluştu.

01.09.2020 09:40 | Son Güncelleme: 01.09.2020 10:24

Obruklar evlere yaklaştı, vatandaşlar tedirgin

KONYA'nın Karapınar ilçesinde 3 gün önce tedbir amaçlı trafiğe kapatılan yolun ortasında 30 metre çapında, 15 metre derinliğinde obruk oluştu. Obruğa 20 metre uzaklıkta oturan Adem Ekmekçi, "Dün çok kötü bir şekilde çöktü. Tedirginiz, korkuyoruz çünkü obruklar evlere 15-20 metre uzaklıkta. Evimizin önünde korkunç bir şekilde obruk oluştu endişeliyiz. Zeminin bir anda kaydığını gördük çok korkunç bir şey. İyi ki evlere denk gelmedi? dedi.

Karapınar ilçesinde yer altı sularının çekilip, toprağın göçmesiyle meydana gelen 350'nin üzerinde obruk bulunuyor. İlçeye 8 kilometre uzaklıktaki Reşadiye Mahallesi Ekmekçi Yaylası'nda ise yolun ortasında 30 metre çapında, 15 metre derinliğinde obruk oluştu. Yerleşim yerlerine yaklaşık 20 metre uzaklıktaki obruk izleri geçen yıldan fark edildi. Geçtiğimiz 29 Ağustos günü çatlakların oluşmasıyla, belediye ekipleri yolu trafiğe kapattı.

'ÇOK KORKUNÇ BİR ŞEY'

Zeminin bir anda kaydığına şahit olan yaylada yayla sakinlerinden Adem Ekmekçi, 'Burada zaten obruklar vardı. Ancak artık köylerde oluşmaya başladı. 29 Ağustos günü yolda çatlaklar oluştu. Dün de çok kötü bir şekilde çöktü. Buralarda önlem alınmasını istiyoruz artık. Tedirginiz, korkuyoruz çünkü evlere 15-20 metre uzaklıkta. Evimizin önünde korkunç bir şekildi obruk oluştu endişeliyz. Zeminin bir anda kaydığını gördük çok korkunç bir şey İyi ki evlere denk gelmedi.' dedi.

'AİLELERE VE ÇOCUKLARA TEDİRGİNLİK VERİYOR'

Obruklar oluştukça tedirginliğin arttığını söyleyen Zeki Yapar, "Önceki gün çatlaklar oluşmuştu. Dün buraya geldiğimizde çökmüş olduğunu gördük. Tedirgin oluyoruz. Bu çevre devamlı çöküyor. Evlerin arasında olmaya başladı. Bu da ailelere çocuklara tedirginlik veriyor. Bu bizi korkutuyor. Bugün buradaysa yarın başka yerde oluyor? diye konuştu.

'BÖYLE BİR YERDE KİM OTURMAK İSTER'

Bölgede yaşayan vatandaşların, can tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu ifade eden Erol Karakaya şöyle dedi:

"Karapınar için endişeleniyoruz. Devamlı obruklarla karşılaşıyoruz. Bunlara bir çözüm istiyoruz. Tedirgin oluyoruz. Evlere mesafesi çok yakın. Karapınar'ımız için ne gerekiyorsa yapılmasını istiyoruz. Bölgede yaşayan insanlarımız da canından korkuyor. Böyle bir yerde kim oturmak ister."

KONYA Obruklar evlere yaklaştı, vatandaşlar tedirgin

Kaynak: DHA

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