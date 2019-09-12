Konya nişanlı çifti, en mutlu günlerinde ölüm ayırdı

12.09.2019 12:05

Nişanlı çifti, en mutlu günlerinde ölüm ayırdı

Konya'da nişanlısı Meltem Ertunç'a (22) sürpriz evlilik teklifi yapan Fikret Balkan (26), otomobille evlerine dönerken, uyuduğunu sandığını nişanlısını uyandırmak istedi. Nişanlısının nefes almadığını fark eden Balkan, koltukta hareketsiz yatan Meltem Ertunç'u hastaneye götürdü. Ertunç'un ilk belirlemelere göre kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği belirlendi. Çiftin 3 ay sonra da düğün yapmayı planladıkları öğrenildi.

Karapınar ilçesinde oturan çiftçi Fikret Balkan ile Meltem Ertunç, 3 ay önce nişanlandı. Meltem Ertunç, geçen pazartesi günü Konya'ya akrabalarını ziyarete geldi. Fikret Balkan da nişanlısını yanına gelip, 3 ay sonra yapmayı planladıkları düğün için alışveriş yaptı. Alışverişin ardından nişanlısını gezmek için Beyşehir Gölü'ne götüren Balkan, burada bindikleri balon ve güllerle süslü yatta nişanlısı Ertunç'a, sürpriz bir evlilik teklifi yaptı. Meltem Ertunç da mutluluk gözyaşları içerisinde kabul etti.

Çift daha sonra Karapınar'a dönmek için yola çıktı. Karapınar'a yaklaştıklarında, otomobili kullanan Fikret Ertunç, uyuduğunu düşündüğü nişanlısını uyandırmak istedi. Ancak Meltem Ertunç hiçbir yanıt vermeyince otomobili durdurdu. Nefes almadığını fark edince otomobille Karapınar Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada doktorların kalp masajı ve müdahalelerine yanıt vermeyen Meltem Ertunç, hayatını kaybetti. Meltem Ertunç'un Konya Numune Hastanesi'nde yapılan otopsisinde ilk belirlemelere göre kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Meltem Ertunç, salı günü cenaze töreninin ardından Reşadiye Mezarlığı'nda toprağa verildi. Meltem Ertunç'un tabutuna duvak örtüldüğü öğrenildi. En mutlu günlerinde acıyı yaşan çiftten geriye evlilik teklifi sırasında çekilen görüntüler kaldı.

Kaynak: DHA