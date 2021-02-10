Konya'nın Tuzlukçu ilçesindeki deprem

Konya'nın Tuzlukçu ilçesinde dün meydana gelen depremin ardından 7 evin, olası riskten dolayı hasar tespit çalışmaları tamamlanana kadar boşaltıldığı bildirildi.

Konya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Tuzlukçu'da dün saat 18.51'de 4.7, 18.52'de 4.0 ve 18. 53'de 4.1 büyüklüğünde depremler meydana geldiği anımsatıldı.

Ana sarsıntı sonrası gece boyunca toplam 24 artçı sarsıntının meydana geldiği ifade edilen açıklamada, Konya AFAD ekibinin tam donanımlı arama kurtarma aracı ve personeli ile depremin hemen ardından bölgeye ulaştığı bildirildi.

Açıklamada, arama tarama faaliyetleri sonucu herhangi bir yıkım ya da enkaz durumu tespit edilmediği, deprem nedeniyle sağlık kuruluşlarına da herhangi bir başvuru olmadığı bilgisinin alındığı kaydedildi.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından, hasarın boyutunu belirlemek ve hasar tespit işlerini yürütmek üzere bir ekibin görevlendirildiği belirtilen açıklamada, "Koraşı köyünde 4 evin, Tuzlukçu merkezde ise 3 evin duvarında hafif çatlaklar olduğu belirlenmiştir. 7 ev olası riskten ötürü hasar tespit çalışmaları tamamlanana kadar boşaltılmış olup, hasar tespit çalışmaları devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, bölgede yaşanan gelişmelerin takip edildiği ve tüm çalışma gruplarının teyakkuz halinde olduğu kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Taner Aydın