Konya'nın Taşkent ve Hadim ilçelerinde eğitime verilen ara uzatıldı
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Konya'nın Taşkent ve Hadim ilçelerinde eğitime verilen ara uzatıldı

Konya'nın Hadim ve Taşkent ilçelerinde yoğun kar yağışı ve buzlanmadan dolayı eğitime verilen ara bir gün daha uzatıldı.

06.01.2020 20:02 | Son Güncelleme: 06.01.2020 20:02
Konya'nın Taşkent ve Hadim ilçelerinde eğitime verilen ara uzatıldı

'nın ve ilçelerinde yoğun kar yağışı ve buzlanmadan dolayı eğitime verilen ara bir gün daha uzatıldı.

Hadim ve Taşkent ilçelerinde yoğun kar yağışının devam etmesi nedeniyle ilköğretim ve ortaöğretim kurumları 7 Ocak Salı da tatil edildi.

Bu ilçelerde vatandaşların olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları istendi.

Yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle Hadim ve Taşkent'te ilköğretim ve ortaöğretim kurumları bugün tatil edilmişti.

Kaynak: AA
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