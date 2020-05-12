Konya'nın tarihi mahallesi Sille'de koronavirüs sessizliği (2)
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Konya'nın tarihi mahallesi Sille'de koronavirüs sessizliği (2)

Konya'da, taş evleri ve oyma mağaraları ile çok fazla turist alan yerleşim birimlerinden biri olan 5 bin yıllık Sille Mahallesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri nedeniyle sessizliğe büründü.

Konya'nın tarihi mahallesi Sille'de koronavirüs sessizliği (2)
12.05.2020 13:51 | Son Güncelleme: 12.05.2020 13:52

Konya'da, taş evleri ve oyma mağaraları ile çok fazla turist alan yerleşim birimlerinden biri olan 5 bin yıllık Sille Mahallesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri nedeniyle sessizliğe büründü. ?

Selçuklu ilçesine bağlı tarihi Sille Mahallesi, Kovid-19 önlemleri nedeniyle yılın en çok ziyaretçi aldığı zamanını sakin geçiriyor. Ziyaretçisi olmayan mahallenin doğal güzellikleri, ilkbaharda büyülüyor.?

Tarihi kaynaklara göre, farklı kültürlerin bir arada yaşadığı mahalle, erken Hristiyanlık döneminin önemli bir merkezi olarak geçiyor. ?Mahallede Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemi izlerini görmek mümkün.

Duvar ve pencerelerinde Roma dönemine ait malzemelerin kullanıldığı Aya Elena Kilisesi, milattan sonra 327 yılında Bizans İmparatoru Konstantin'in annesi Helena tarafından, ilk Hristiyanlık dönemine ait oyma mabetlerden etkilenilerek yaptırılmış mimarisiyle dikkati çekiyor.?

Salgın önlemleri nedeniyle ziyaretçilerinden yoksun kalan tarihi mahallede, 19. yüzyılda inşa edilen Sille Çay Camisi, gün batımında farklı bir görüntüye bürünüyor.

Konya'nın tarihi mahallesi Sille'de koronavirüs sessizliği (2)

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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