Konya'nın tanınan din alimlerinden Seyda Muhammed Konyevi'nin cenazesi toprağa verildi - Haberler
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Konya'nın tanınan din alimlerinden Seyda Muhammed Konyevi'nin cenazesi toprağa verildi

AA, Taner Aydın - Güncel
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Konya'nın tanınan din alimlerinden Seyda Muhammed Konyevi'nin cenazesi toprağa verildi

Konya'nın tanınan din alimlerinden hayatını kaybeden Seyda Muhammed Konyevi son yolculuğuna uğurlandı.

İSTANBUL (AA) - Konya'nın tanınan din alimlerinden hayatını kaybeden Seyda Muhammed Konyevi son yolculuğuna uğurlandı.

Tedavi gördüğü İstanbul'daki hastanede hayatını kaybeden Seyda Muhammed Konyevi için uzun yıllardır yaşadığı Konya'daki Reyhani Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Konyevi'nin hastaneden alınan naaşı, belediyeye ait cenaze aracı ile mahalle camisine getirildi.

Burada öğle namazına müteakip, oğlu Feyzullah Konyevi tarafından kıldırılan cenaze namazı ardından Konyevi'nin cenazesi mahalle mezarlığındaki aile kabristanlığına defnedildi.

AA / Taner Aydın - Güncel

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