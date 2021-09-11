Konya'nın Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı Dünya Bankası Hibesi ile Uygulamaya Geçiyor

Konya Büyükşehir Belediyesi, dünya genelinde gün geçtikçe yaygınlaşan Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı'nı, (Sustainable Urban Mobility Plan -SUMP) Dünya Bankası desteğiyle hayata geçiriyor.

DÜNYA BANKASI YAKLAŞIK 500 BİN AVRO İLE DESTEK OLUYOR

Konya Büyükşehir Belediyesi, şehrin yarınları adına sürdürülebilir ulaşım çalışmalarının bir plan dahilinde gerçekleştirilmesi için Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı hazırlamak için kolları sıvadı.

Türkiye'de ilk kez Konya için Dünya Bankası ve İLBANK ile yürütülen Sürdürülebilir Şehirler Projesi-Bileşen A Hibesi kapsamında Avrupa Birliği tarafından finanse edilen SUMP, Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı hazırlanması için yaklaşık 500. 000 avroluk destekle Konya'da uygulanacak.

Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi'nde belediye birimleri, İLBANK teknik personelleri ve yüklenici firmanın katılımı ile gerçekleştirilen toplantıda; ulaşım konusunda gelişen teknolojinin temiz enerjiyle uyumu ve yaşanabilir şehirler oluşturma çabası kapsamlı bir bakış açısıyla ele alındı.

ERİŞİLEBİLİRLİK; ÇEVRESEL, EKONOMİK VE SOSYAL BOYUTLARIYLA ELE ALINIYOR

Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı ile; daha iyi bir yaşam kalitesi için trafik akışının düzenlenmesi ve hızlandırılması; ayrıca erişilebilirliğin çevresel, ekonomik ve sosyal boyutları ile ele alınması amaçlanıyor. Çalışma kapsamında paydaş ve vatandaşların katılımı, herkesin bilgiye erişiminin sağlandığı web sitesinin hazırlanması, SUMP ilkelerinin paydaşlarla paylaşılması, açık ve şeffaf bir yaklaşım geliştirilerek, şehrin uzun vadeli vizyonu ve çevresel dengeler dikkate alınarak, farklı disiplinlerden uzmanların ve halkın katılımının esas alındığı bu yeni planlama yaklaşımı, mevcut ulaşım ana planlarına entegre edilmesi ile hayat buluyor.

KONYA'DA ÇEVRE DOSTU PROJELER

Çevre dostu projelerle öne çıkan Konya Büyükşehir Belediyesi, çevreye duyarlı tramvay araçlarından ve otobüslerden oluşan toplu ulaşım filosu, toplu ulaşım hat optimizasyon çalışması, bisikletli ulaşım ana planı, 550 km uzunluğundaki bisiklet yolları, şehirde bulunan 4 adet bisiklet köprüsü, bisiklet tramvayı, bisiklet empati eğitimi, bisikletliler için trafik sinyal üniteleri, çift katlı bisiklet parkları, bisiklet bekleme istasyonları, bisiklet tamir istasyonları, bisiklet konusundaki kültür ve farkındalık çalışmaları, yayalaştırma bölgeleri ve elektrikli-scooter hizmeti gibi birçok önemli uygulamayı hayata geçirmişti.

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