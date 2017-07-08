Konya'nın Su Kaynaklarına 136 Bin Yavru Sazan Bırakıldı

Konya'nın su kaynaklarına, balık neslinin artırılmasına yönelik olarak 136 bin yavru sazan bırakıldığı bildirildi.



Alınan bilgiye göre, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 2017 yılı Balıklandırma Projesi kapsamında Antalya Kepez Akdeniz Su Ürünleri Üretim ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü Kepez ünitesinde üretilen pullu sazan yavrularının Konya'ya getirildiği belirtildi.



Konya İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü tarafından Konya'nın 13 ilçesindeki göl, gölet ve baraj gibi 35 farklı su kaynağına toplam 136 bin yavru sazan balığı bırakıldı.



Su hayatının devamlılığını sağlamak, sportif olta balıkçılığını geliştirmek, göl ve göletlerdeki balık popülasyonunu artırmak ve göl ekosistemini canlı tutmak amacıyla hayata geçirilen balıklandırma projesinin önümüzdeki yıllarda da devam ettirileceği kaydedildi.