Konya'nın Seydişehir ilçesinde kalp krizi geçiren hasta ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı
21.02.2021 17:49 | Son Güncelleme: 21.02.2021 17:52
Konya'nın Seydişehir ilçesinde kalp krizi geçiren hasta, ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde kalp krizi geçiren hasta, ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Seydişehir Devlet Hastanesine göğüs ağrısı şikayetiyle gelen Muzaffer Borçak'ın (74) kontrollerde kalp krizi geçirdiği belirlendi.
Durumu ağır olan hasta için 112 komuta merkezinden hava ambulansı talep edildi. Kalp krizi geçiren hasta, ilçede bulunan Eti Alüminyum AŞ'nin bahçesine inen hava ambulansına taşındı.
Daha sonra kalkan helikopter hastayı Konya'ya götürdü.???????
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun