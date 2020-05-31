Konya'nın Seydişehir ilçesinde 1 sokak karantinaya alındı Konya'nın Seydişehir ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir sokak, karantinaya alındı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir sokak, karantinaya alındı.

Seydişehir Kaymakamı Aydın Erdoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçeye bağlı Değirmenci Mahallesi'ndeki 152858 numaralı sokakta, birden fazla kişide Kovid-19 testinin pozitif çıktığını belirtti.

Virüsün yayılmasının önlenmesi amacıyla İlçe Sağlık Kurulu kararıyla sokağın karantinaya alındığını ifade eden Erdoğan, söz konusu sokakta yaşayan vatandaşlardan, kendi sağlıkları için evlerinden çıkmamalarını ve alınan tedbirlere uymalarını istedi.

Öte yandan mahallede test taramalarının devam ettiği belirtildi.

Kaynak: AA