Konya'nın projeleri yakın takipte Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile video konferans aracılığıyla görüştü.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile video konferans aracılığıyla görüştü. Bakan Kurum, "Korona virüs ile mücadele kapsamında Konyalı hemşehrilerimden harfiyen tedbirlere uymalarını istirham ediyorum. En yakın zamanda tüm projelerimizi açıklamak üzere Konyamızda olacağız" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, korona virüs tedbirleri kapsamında görüşmelerini video konferans aracılığıyla yapmaya başladı. Bakanlık bürokratlarının da katıldığı görüşmelerde belediye başkanlarını dinleyen Bakan Kurum, devam eden projeler hakkında bilgi alıyor, yapılması gereken çalışmalarla ilgili talimatlar veriyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da Konya'da devam eden çalışmalar hakkında Bakan Kurum'a bilgi verdi. Görüşmede korona virüs ile ilgili alınan tedbirler ve Konya'da başlatılan projeler ve hayata geçirilecek diğer projeler ile ilgili son güncel gelişmeler ele alındı.

Konya'nın projelerini yakından takip ettiğini belirten Bakan Kurum, "Korona virüs ile mücadele kapsamında Konyalı hemşehrilerimden harfiyen tedbirlere uymalarını istirham ediyorum. İnşallah az bir süreç kaldı. Bu süreçte tamamlandığında eski günlerimize yeniden döneceğiz. İnşallah en yakın zamanda tüm projelerimizi açıklamak üzere Konyamızda olacağız. Konyalı hemşehrilerimize selam ve sevgilerimi yolluyorum" dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay da büyükşehirde başlatılan projelerin son durumuna dair Bakan Kurum'a bilgi verdi. Mevlana Kent Meydanı düzenlemesiyle ilgili çarşıda bulunan mülk sahiplerinin tamamı ile sözleşmelerin imzalandığını belirten Altay, Alaaddin Bulvarı'nda devam eden cephe iyileştirme çalışmalarının son durumuna dair bilgi verdi. Şehirdeki iki halin fiziki ömrünü doldurduğu için yeni bir proje hazırlandığı bilgisini veren Başkan Altay, Beyşehir Gölü'nün temizlenmesiyle ilgili ihalenin de 21-22 Nisan'da yapılacağını söyledi. Büyükşehir Belediyesinin Sıfır Atık Projesi kapsamında yaptığı çalışmaları anlatan Başkan Altay, Sıfır Atık Gezici Müze çalışması projesinin tamamlandığını söyledi. - KONYA

Kaynak: İHA