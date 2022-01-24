Son dakika haberi! Konya'da sünger fabrikası yanıyor: Binadan patlama sesleri yükseliyor - Haberler
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Son dakika haberi! Konya'da sünger fabrikası yanıyor: Binadan patlama sesleri yükseliyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi: Konya'da sünger fabrikası yanıyor: Binadan patlama sesleri yükseliyorKonya'nın merkez Karatay ilçesinde bulunan bir sünger fabrikasında yangın çıktı.

KONYA (İHA) - Konya'da sünger fabrikası yanıyor: Binadan patlama sesleri yükseliyor

Konya'nın merkez Karatay ilçesinde bulunan bir sünger fabrikasında yangın çıktı. Yangını söndürmek için çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor. Yangının mesai saati sonrasında başladığı içeride kalan kimse olmadığı belirtiliyor.

Son dakika haberi! Konya'da sünger fabrikası yanıyor: Binadan patlama sesleri yükseliyor

Son dakika haberi! Konya'da sünger fabrikası yanıyor: Binadan patlama sesleri yükseliyor

Son dakika haberi! Konya'da sünger fabrikası yanıyor: Binadan patlama sesleri yükseliyor

Son dakika haberi! Konya'da sünger fabrikası yanıyor: Binadan patlama sesleri yükseliyor

Son dakika haberi! Konya'da sünger fabrikası yanıyor: Binadan patlama sesleri yükseliyor

Son dakika haberi! Konya'da sünger fabrikası yanıyor: Binadan patlama sesleri yükseliyor

İhlas Haber Ajansı / İbrahim Yetkin - Son Dakika Haberleri

İtfaiye, Yangın, Konya, 3. Sayfa, Haber

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