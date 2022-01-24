Son dakika haberi! Konya'da sünger fabrikası yanıyor: Binadan patlama sesleri yükseliyor

KONYA (İHA) - Konya'da sünger fabrikası yanıyor: Binadan patlama sesleri yükseliyor

Konya'nın merkez Karatay ilçesinde bulunan bir sünger fabrikasında yangın çıktı. Yangını söndürmek için çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor. Yangının mesai saati sonrasında başladığı içeride kalan kimse olmadığı belirtiliyor.