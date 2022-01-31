Konya'nın Meram ilçesi beyaz örtüsüyle görenleri büyülüyor - Haberler
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Konya'nın Meram ilçesi beyaz örtüsüyle görenleri büyülüyor

AA, Havva Dereağzı - Kültür Sanat
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Konya'nın Meram ilçesi beyaz örtüsüyle görenleri büyülüyor

Konya'da yeşil dokunun en fazla olduğu Meram ilçesi, kentte etkili olan kar yağışı sonrası beyaz örtüye büründü.

MERAM, KONYA (AA) - Konya'da yeşil dokunun en fazla olduğu Meram ilçesi, kentte etkili olan kar yağışı sonrası beyaz örtüye büründü.

Son yılların en etkili kar yağışını yaşayan ilçede, masalsı görüntüler ortaya çıktı.

Ünlü seyyah Evliya Çelebi'nin kaleme aldığı seyahatnamesinde övgüyle söz ettiği "Bağ-ı Meram" adeta beyaz bir gelinlik giydi.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, ilçede her mevsim ayrı bir güzelliğin yaşandığını kaydetti.

Konya'nın Meram ilçesi beyaz örtüsüyle görenleri büyülüyor

Konya'nın Meram ilçesi beyaz örtüsüyle görenleri büyülüyor

Konya'nın Meram ilçesi beyaz örtüsüyle görenleri büyülüyor

Konya'nın Meram ilçesi beyaz örtüsüyle görenleri büyülüyor

AA / Havva Dereağzı - Kültür Sanat

Konya, Meram, kar, Kültür Sanat, Haber

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