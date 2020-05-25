Konya'nın Kadınhanı ilçesinde bir mahalle karantinaya alındı
Konya'nın Kadınhanı ilçesinde bir mahalle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
25.05.2020 15:07 | Son Güncelleme: 25.05.2020 15:07
Konya'nın Kadınhanı ilçesinde bir mahalle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Kadınhanı ilçesi Söğütözü Mahallesi'nde kargo şirketinde çalışan bir kişide koronavirüse rastlanması üzerine bu kişinin temas ettiği kişilere de test yapıldı.
Testlerde beş kişinin daha Kovid-19 testinin pozitif çıkması sonucu mahallede karantina uygulaması başlatıldı.
Giriş ve çıkışların yasaklandığı mahallede, jandarma ekiplerince önlem alındı.
Kaynak: AA