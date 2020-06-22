Konya'nın Kadınhanı ilçesinde 2 mahalle karantinaya alındı
Konya'nın Kadınhanı ilçesinde 2 mahallede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
22.06.2020 18:47 | Son Güncelleme: 22.06.2020 20:11
Konya'nın Kadınhanı ilçesinde 2 mahallede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Osmancık ile Kolıkısa mahallelerinde yapılan testlerde, Kovid-19 vakalarına rastlandı.
Bunun üzerine her 2 mahalle, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantina altına alındı.
Kararın ardından Osmancık ve Kolıkısa mahallelerinin giriş ve çıkışlarındaki yollar belediye ekipleri tarafından toprak dökülerek kapatıldı.
Kaynak: AA