Konya'nın Kadınhanı ilçesinde 2 mahalle karantinaya alındı Konya'nın Kadınhanı ilçesinde 2 mahallede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Konya'nın Kadınhanı ilçesinde 2 mahallede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Osmancık ile Kolıkısa mahallelerinde yapılan testlerde, Kovid-19 vakalarına rastlandı.

Bunun üzerine her 2 mahalle, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantina altına alındı.

Kararın ardından Osmancık ve Kolıkısa mahallelerinin giriş ve çıkışlarındaki yollar belediye ekipleri tarafından toprak dökülerek kapatıldı.

Kaynak: AA