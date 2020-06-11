Konya'nın Ilgın ilçesinde bir mahalle, Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı Konya'nın Ilgın ilçesinde bir mahallenin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina altına alındığı bildirildi.

Konya'nın Ilgın ilçesinde bir mahallenin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina altına alındığı bildirildi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Eldeş Mahallesi'nde yapılan testlerde bazı vatandaşlarda Kovid-19 vakasına rastlandı.

Bunun üzerine mahalle, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantina altına alındı.

İlçe Sağlık Müdürlüğü'nün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "11 Haziran Perşembe gününden itibaren, Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında ikinci bir karar alıncaya kadar ilçemiz Eldeş Mahallesinde karantina uygulanması kararlaştırılmıştır." denildi.

Karar üzerine jandarma ekipleri, mahalleye giriş ve çıkışları kontrol altına aldı.

Belediye ekipleri de mahalleye giriş ve çıkışlara alternatif olarak kullanılan yolları toprak dökerek kapattı.

Mahallede hoparlörlerden yapılan anonslarla da vatandaşlardan zorunlu olmadıkça sokağa çıkmamaları ve sosyal mesafe kuralına uymaları istendi.

Öte yandan filyasyon ekiplerinin Kovid-19 testleri pozitif çıkanların temasa geçtiği kişileri tespit etmek için aileleri tek tek ziyaret ederek çalışma yaptığı belirtildi.

Kaynak: AA