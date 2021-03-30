Konya'nın ilçelerinde "Yaya önceliği kırmızı çizimizdir" etkinliği düzenlendi

İçişleri Bakanlığının "30 Mart'ta kırmızı çizgimizi çekiyoruz" uygulaması kapsamında Konya'nın ilçelerinde de yaya ve okul geçitlerine kırmızı çizgiler çizildi.

İçişleri Bakanlığının "30 Mart'ta kırmızı çizgimizi çekiyoruz" uygulaması kapsamında Konya'nın ilçelerinde de yaya ve okul geçitlerine kırmızı çizgiler çizildi.

Kırmızı çizgi uygulaması kapsamında Seydişehir'deki ışıksız yaya geçitlerine "Kırmızı Çizgi" çekildi.

Düzenlenen programda Kaymakam Aydın Erdoğan, Belediye Başkanı Mehmet Tutal, İlçe Jandarma Komutanı Yahya İsa Koca, İlçe Emniyet Müdürü Cevdet Arıcı ve Milli Eğitim Müdürü Tahir Kibar ilçede eğitim gören ilköğretim öğrencileriyle geçide kırmızı çizgi çekerek sürücüleri uyardı.

Proje kapsamında tüm ülke genelinde olduğu gibi Seydişehir'de de yaya geçitleri kırmızıya boyanmaya başladığını kaydeden Kaymakam Erdoğan, "İçişleri Bakanlığımız tarafından başlatılan proje ile yayaların ve sürücülerin daha düzenli ve güvenli bir trafik akışı içerisinde olmaları için büyük önem taşıyan yaya geçidi çizgileri sayesinde ilçe genelinde kazaların önüne geçilmesi amaçlanıyor." dedi.

Beyşehir

Beyşehir ilçesinde, ışıksız yaya yollarında "Kırmızı Çizgi" uygulamasına başlandı.

Beyşehir'de de trafikte yayaların geçiş üstünlüğüne ülke genelinde başlatılan yeni uygulama nedeniyle düzenlenen programa İlçe Kaymakamı Yusuf Özdemir ve Belediye Başkanı Adil Bayındır katıldı.

Kırmızı renge boyanan yaya geçitlerinde sürücüler ve vatandaşlar bilgilendirilerek, farkındalık oluşturuldu.

Köprübaşı mevkiindeki yaya kaldırımında araçları durdurarak sürücülere geçiş önceliğinin yayalarda olduğu yönünde hatırlatmada bulunan Kaymakam Özdemir, araçlardaki küçük çocuklara da birer düdük hediye etti.

Karapınar

Trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması için başlatılan "Yayalar Kırmızı Çizgimiz" farkındalığı için Karapınar'da da etkinlik gerçekleştirildi.

Başlatılan çalışmayla yaya ve okul geçitlerinin bulunduğu noktalarda görevli ekipler tarafından yatay ve dikey kırmızı çizgiler çekildi.

Kaymakam Oğuz Cem Murat da Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu önünde öğrencilerle birlikte yaya geçinde eliyle kırmızı boyama yaptı.

Etkinliğe, Kaymakamı Oğuz Cem Murat'ın yanı sıra Belediye Başkanı Mehmet Yaka, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Önal, İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Sönmez, İlçe Emniyet Müdür Vekili Mümin Özev ile Belediye Zabıta Müdürü Talip Karagöz katıldı.

Bozkır

Bozkır'da da Demirasaf Mahallesi Hükümet Konağı önünde gerçekleştirilen etkinlikte, yolu kullanan sürücüler durdurularak, yaya önceliği ve kırmızı çizgi uygulaması hakkında farkındalık oluşturuldu.

Programda araç sürücülerine bilgilendirme formu dağıtılırken, etkinliğe Bozkır Kaymakamı Oltan Bayraktar, Bozkır Belediye Başkanı Sadettin Saygı, Emniyet Amiri Ramazan Arlı ile çok sayıda kurum ve kuruluş müdürleri katıldı.

Halkapınar

Halkapınar ilçesinde düzenlenen programla, yaya geçitleri kırmızıya boyandı.

Başlatılan uygulama kapsamında, okul yollarında bulunan bazı yaya geçitleri, emniyet ve belediye ekiplerince kırmızı renge boyandı.

Programa Halkapınar Belediye Başkanı Mehmet Bakkal yanı sıra çok sayıda resmi kurum ve kuruluşun amirleri de katıldı.

Yalıhüyük ve Akşehir'de düzenlenen etkinlikler de yaya geçitleri kırmızıya boyandı. Polis ve jandarma ekipleri yoldan geçen yaya ve sürücülere broşür dağıtarak farkındalık oluşturdu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun