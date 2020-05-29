Konya'nın ilçelerinde salgın sonrası ilk cuma namazı kılındı
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Konya'nın ilçelerinde salgın sonrası ilk cuma namazı kılındı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ara verilen cuma namazı, Konya'nın ilçelerinde sosyal mesafeye uyularak kılındı.

Konya'nın ilçelerinde salgın sonrası ilk cuma namazı kılındı
29.05.2020 16:25 | Son Güncelleme: 29.05.2020 16:34

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ara verilen cuma namazı, Konya'nın ilçelerinde sosyal mesafeye uyularak kılındı.

Ereğli'de Kovid-19 önlemleri kapsamında 74 gündür toplu ibadetlere kapalı olan ve bugün kılınan cuma namazında cemaatin özlemi son buldu.

Vatandaşlar, başta Ulu Cami Meydanı, kapalı pazar alanı ve stadyum olmak üzere bir çok cami avlusunda ilk cuma namazını eda etmenin heyecanını yaşandı.

Halkapınar'da ise uzun süredir toplu ibadetlere kapalı olan ve bugün kılınan cuma namazında cemaatin özlemi bitti. Cuma namazı öncesinde şükür kurbanı kesildi. Şehit Ömer Halisdemir Meydanı'ndaki namazı, İlçe Müftüsü Abdülkerim Yatğın kıldırdı.

Yunak ilçesinde de cuma namazı öncesi ilçe müftülüğü tarafından şükür kurbanı kesildi. Kesilen kurbanın ardından vatandaşlar, belirlenen kurallara uyarak namazlarını kıldı.

Etkili olan yağmur nedeniyle cami içerisinde kılınan cuma namazı öncesinde şadırvan, cami tuvaletleri ve abdesthaneler, tedbirler kapsamında kapalı tutuldu. Tedbirlerin üst seviyede tutulduğu cami içinde seccadeleri ile gelen vatandaşlar, maske takıp sosyal mesafe kuralına uyarak saf tuttu.

Ilgın'da kent merkezi ve mahalleler de dahil olmak üzere cami ve pazar yerlerinde binlerce vatandaş, sosyal mesafeye uyarak cuma namazında birlikte saf tuttu.

Kapalı pazar yerinde kılınan cuma namazı sonrası gazetecilere açıklama yapan Müftü Abdurrahim Kocagöl, "Uzun bir aradan sonra ilk cumayı kıldık. Bizleri bugünlere kavuşturduğu için Rabb'imize bağlılığımızın bir nişanesi olarak şükür kurbanımızı kestik. Okuduğumuz şükür hatminin duasını yaptık." ifadesini kullandı.

Hadim ilçesinde uzun bir aranın ardından kapalı olan camiler, cuma namazı ile birlikte ibadete açıldı.

İlçededeki spor sahası ve Hz. Hadimi Camii bahçesinde kılınan cuma namazında sosyal mesafe kuralına uyularak saf tutuldu. Seccadesi ile gelemeyen vatandaşlara da tek kullanımlık seccade verildi.

Beyşehir ilçesinde, Kovid-19 tedbirleri çerçevesinde toplu ibadete ara verilmesinin ardından ilk cuma namazı, tarihi Eşrefoğlu Camisi'nin avlusu, 75 'inci Yıl Cumhuriyet Stadyumu, sentetik çim saha, göl kıyısındaki Vuslat Parkı'ndaki festival meydanında ve belirlenen alanlarda kılındı.

Cuma namazının kılınacağı yerlere seccadeleri ve maskeyle gelen vatandaşlar, sağlık görevlileri tarafından ateşleri ölçüldükten sonra namaz kılınacak bölümlere ayrıldı.

Maskesi olmayan vatandaşlara maske dağıtılırken, belediye ise dezenfektan istasyonları kurdu. Bazı 65 yaş üstü vatandaşlar da cuma namazı kılmak için 75'ini Yıl Cumhuriyet Stadı'na gelirken, kısıtlamaları olduğu hatırlatılarak stada alınmadı.

Sahaya girmek için ısrar eden ve cezai işlem uygulanacağı hatırlatılan 65 yaş üstü bir vatandaş, buna rağmen içeriye girmek isteyince görevliler tarafından alınmadı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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