Konya'nın ilçelerinde salgın sonrası ikinci kez cuma namazı kılındı
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Konya'nın ilçelerinde salgın sonrası ikinci kez cuma namazı kılındı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ara verilen cuma namazı, Konya'nın ilçelerinde sosyal mesafeye uyularak kılındı.

Konya'nın ilçelerinde salgın sonrası ikinci kez cuma namazı kılındı
05.06.2020 15:55 | Son Güncelleme: 05.06.2020 16:30

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ara verilen cuma namazı, Konya'nın ilçelerinde sosyal mesafeye uyularak kılındı.

Yalıhüyük'te pazar yerinde belirlenen bölümde namazını kılan vatandaşların sosyal mesafe kurallarına uyduğu gözlendi.

Pazar girişine açılan stantta vatandaşlara maske, dezenfektan ve seccade verdi. Polis, namaz kılınan bölüme maskesiz kimseyi almadı.

Seydişehir'de ise vatandaşlar cuma namazını Hükümet Konağı yanındaki pazar yerinde kıldı.

Maske takan ve sosyal mesafe kurallarına uyan vatandaşlar, namazın ardından dağıldı.

Yunak'ta cuma namazı Çarşamba Pazarı alanında kılındı.

Cuma namazı öncesi; şadırvan, cami tuvaletleri ve abdesthaneler tedbirler kapsamında kapalı tutuldu.

Tedbirlerin üst seviyede tutulduğu alana seccadeleri ile gelen vatandaşlar, maske takıp sosyal mesafe kuralına uyarak namazı kıldı.

Belediye ekiplerince seccadesi bulunmayan vatandaşlara tek kullanımlık seccade ile maske dağıtıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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