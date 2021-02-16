Konya'nın iki ilçesinde eğitime kar engeli
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Konya'nın iki ilçesinde eğitime kar engeli

16.02.2021 00:23 | Son Güncelleme: 16.02.2021 00:26
Konya'nın iki ilçesinde eğitime kar engeli

Konya'nın Doğanhisar ve Yunak ilçelerinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Konya'nın Doğanhisar ve Yunak ilçelerinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Alınan bilgiye göre, her iki ilçede de yoğun kar yağışı nedeniyle oluşabilecek don ve buzlanmaya karşı 16 Şubat Salı günü yüz yüze eğitim yerine uzaktan eğitim yapılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Basir Gülüm

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