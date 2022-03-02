Konya'nın ihracatı Şubat ayında yüzde 26,9 arttı

KONYA (İHA) - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), 2021'in Şubat ayı dış ticaret verilerini açıkladı. Türkiye Şubat'ta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25'lik artışla, 20 milyar dolar ihracat yaparken Konya yüzde 26,94 artışla 267,4 milyon dolar ihracat yaptı.

İhracat rakamlarını değerlendiren Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, "2021 yılında 3 milyar dolar seviyesine gelen ihracatımız 2022 yılına da artışla başlamıştı. Ocak ayında 216 milyon dolar olan Konya'nın ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 26,94 geçen aya göre de yüzde 23,87 artarak 267 milyon 475 bin 604 dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu rakama göre Şubat ayında il bazında genel ihracattan yüzde 1,46 pay alan Konya, en yüksek ihracat yapan iller arasında 11. sırada yer almaktadır. 2022 yılı ilk iki aylık ihracat rakamımız da 483 milyon 407 bin 967 dolar olmuştur. İki aylık ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,11 artış göstermiştir. Dış ticarette yeni hedeflerimizde ilerlediğiniz 2022 yılında yüksek ihracat artışımızın devam ettiğini görmekteyiz. Emeği geçen tüm tüccar, sanayici ve ihracatçılarımıza teşekkür ediyorum" dedi. - KONYA

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi