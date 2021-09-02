Konya'nın ihracatı Ağustos'ta yüzde 65 arttı
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Konya'nın ihracatı Ağustos'ta yüzde 65 arttı

Konya'nın ihracatı Ağustos'ta yüzde 65 arttı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Konya Ticaret Odası (KTO) Başkanı Selçuk Öztürk, "Konya Ağustos'ta ulaştığı yüksek ihracat artış oranı ile Türkiye'nin ihracatını yükselten iller arasında yer almaya devam ediyor.

Konya Ticaret Odası (KTO) Başkanı Selçuk Öztürk, "Konya Ağustos'ta ulaştığı yüksek ihracat artış oranı ile Türkiye'nin ihracatını yükselten iller arasında yer almaya devam ediyor. Bu başarıyla şehrimize gurur yaşatan tüm müteşebbislerimizi ve çalışanlarımızı tebrik ediyorum" dedi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Ağustos ayı ve ilk 8 aylık ihracat rakamlarını açıkladı. Ağustos ayında Türkiye'nin ihracatı, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 51,8 artışla 18 milyar 912 milyon dolar oldu. Yılın ilk 8 ayında ise, ihracatı yüzde 37 artışla 140 milyar 237 milyon dolara ulaştı. TİM'in açıklamış olduğu verilere göre Konya'nın Ağustos ayı ihracat rakamı yüzde 64,98 artarak 258 milyon 316 bin 443 olarak gerçekleşti. Bu rakama göre Konya, il bazında Ağustos ayında Türkiye ihracatından yüzde 1,49 pay alarak en fazla ihracat yapan 10. il oldu. Konya'nın 2021 yılı ilk 8 aylık ihracat rakamı da 1 milyar 943 milyon dolar olarak gerçekleşti. 2021 yılı ilk 8 aylık rakamı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 46,51 artış gösterdi. Son 12 aylık ihracat rakamı 2.8 milyar doları aştı.

İhracat rakamlarını değerlendiren KTO Başkanı Selçuk Öztürk, "Ağustos ayında ihracatını yüzde 65 oranında artıran şehrimiz yılın ilk sekiz ayında da yüzde 46,5 artırarak 2 milyar dolar barajına ulaşmıştır. İlk sekiz ayda yakalanan bu başarı Türkiye'nin 2021'de 200 milyar dolar barajını aşma hedefine en fazla katkı sağlayan iller arasında Konya'nın yer almasını sağlayacaktır. Bu başarıyla şehrimize gurur yaşatan tüm müteşebbislerimizi ve çalışanlarımızı tebrik ediyor, başarılarının artarak devamını diliyorum" dedi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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