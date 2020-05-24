Konya'nın Hadim ilçesinde yüksek kesimlere kar yağdı
Konya'nın Hadim ilçesinde mayısta kar yağışı etkili oldu.
24.05.2020 14:53 | Son Güncelleme: 24.05.2020 15:50
Konya'nın Hadim ilçesinde mayısta kar yağışı etkili oldu.
İlçenin yüksek rakımlı bahçeleri ve yaylalarında gece saatlerinde başlayan yağmur, sabaha karşı yerini kara bıraktı.
Kar yağışıyla Karabük ve Akdağ mevkilerinde bulunan kiraz bahçeleri de beyaza büründü.
Üreticiler, zirai don karşısında tedirginlik yaşadıklarını belirtti.
Kaynak: AA