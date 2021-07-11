Konya'nın Güneysınır ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü
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Konya'nın Güneysınır ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü

Konya'nın Güneysınır ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü
Anadolu Ajansı / Taner Aydın - Haberler | Güncel

Konya'nın Güneysınır ilçesinde silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Konya'nın Güneysınır ilçesinde silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Güneysınır ilçesi Gürağaç Mahallesi'nde akşam saatlerinde özel aracıyla seyir halindeki Ali Ateş, henüz bilinmeyen bir nedenle, yol kenarında oturan Mustafa Çetin'i tabancayla ateş ederek yaraladı. Mustafa Çetin'in tabancayla karşılık vermesi üzerine Ateş de yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık görevlileri iki yaralıyı hastaneye kaldırdı. Mustafa Çetin hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

Ali Ateş'in ise sevk edildiği Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavisi sürüyor.

Olay hakkında Cumhuriyet savcısının başlattığı tahkikat devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Taner Aydın

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