Konya'nın etli ekmeği Sille taşıyla kaplanan fırınlarda daha lezzetli pişiyor

Konya'nın, geçmişi antik çağlara dayanan mahallesi Sille'de çıkarılarak işlenen özel andezit taşı, kullanıldığı fırınlarda, ısı dengeleme özelliğinden dolayı kentin "en meşhur" damak tadı etli ekmeğinin de daha lezzetli olmasını sağlıyor.

Konya'nın, geçmişi antik çağlara dayanan mahallesi Sille'de çıkarılarak işlenen özel andezit taşı, kullanıldığı fırınlarda, ısı dengeleme özelliğinden dolayı kentin "en meşhur" damak tadı etli ekmeğinin de daha lezzetli olmasını sağlıyor.

Adını çıkarıldığı mahalleden alan ve "Sille taşı" olarak da bilinen bu volkanik kaya türü, sıcağa ve suya dayanıklılığı nedeniyle ağırlıkla fırın tabanında pişirme taşı olarak kullanılıyor.

İçinde krem renkli kayaçlar ve fenokristaller bulunduran pembemsi renkteki taş, mimaride de tercih ediliyor.

Kentin gözde tarihi eserlerinden İnce Minare Medresesi ile Selimiye Camisi, Sille taşından inşa edilen yapılar olarak dikkat çekiyor.

Sille taşı ustası 42 yaşındaki Mehmet Fidan, AA muhabirine, dedesinden gelen mesleği, üçüncü kuşak olarak ağabeyi İbrahim Fidan'la devam ettirdiklerini söyledi.

Taşın, testlere göre 1100 derece sıcaklığa kadar dayanıklılığı olduğunu anlatan Fidan, "Genelde etli ekmek fırınlarının çok sevdiği bir taş. Üzerinde pişen etli ekmek de güzel oluyor. İşlediğimizin büyük bölümü etli ekmek sektöründe kullanılıyor." diye konuştu.

"Yalnızca elde işlenebiliyor"

Fidan, görünümünden dolayı yapı malzemesi olarak da tercih edilen taşın, tarihi eserlerin restorasyonunda, dekorasyonda ve lüks konutlarda kullanılabildiğini belirtti.

Yapısından kaynaklı, makinelerde işlenemeyen taşın, tamamen el işçiliği gerektirdiğini ifade eden Fidan, "Eskiden tarihi yapıların restorasyonunda çok kullanılıyordu ama şimdi yeni çıkan fabrikasyon taşlar bunun önüne geçmeye başladı. Bu taş fabrikasyona pek gelmiyor. Kırıkları çok oluyor. Parça parça alıp özünü görmemiz lazım. Bu yüzden büyük makinelerde işlenemiyor." dedi.

"Pizza fırınlarında da kullanılıyor"

Doğal, dayanıklı yapısı ve ısı dengeleme özellikleriyle ünlenen, fırınlara "en uygun" taşın Sille taşı olduğuna dikkati çeken Fidan, şöyle devam etti:

"Hamur pişirme işlerinde çok güzel bir taş. Eskiden sadece Konya bölgesinde kullanılırdı. Şimdi bunu öğrenenler, Türkiye'nin birçok bölgesine götürüyor. Mesela ateş tuğlası mermer gibi olduğundan hamuru yakıyormuş. Bu özellikleri sayesinde bir de doğal taş olduğu için yakmıyor. Pizza fırınlarına işlediğimiz taşlar da oldu. Çok güzel pizza pişirdiğini söylediler."

"Etli ekmek lezzetinin sırrı taştan gelir"

Karatay ilçesinde restoran işleten, aynı zamanda etli ekmek ustası olan Mustafa Koçak da etli ekmeğin lezzetini Sille taşından aldığını anlattı.

Koçak, taşın yalıtım özelliğiyle fırın sıcaklığını sürekli ideal seviye tuttuğuna dikkati çekerek şöyle konuştu:

"Sille taşı 1100-1200 derece sıcaklığa kadar dayanıyor. Bilindiği gibi etli ekmeğimizin ince olması gerekiyor. Bu taş ince hamuru yakmıyor. Bu da ayrı bir lezzet katıyor. Diğer taşlar patlama, çatlama yapabiliyor ama Sille taşında şimdiye kadar hiçbir problem yaşamadık. Yani etli ekmek lezzetinin sırrı taştan gelir. Taş kötüyse usta istediği kadar iyi olsun etli ekmek yanar. Yandığı zaman da müşteri memnuniyeti kalmaz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Çetinkaya