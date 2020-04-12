Konya'nın cadde ve sokakları sessizliğe büründü
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Konya, Güncel

Konya'nın cadde ve sokakları sessizliğe büründü

Mevlana Meydanı Tabelalardaki uyarı yazıları Kentin boş cadde ve sokakları Konya'nın cadde ve sokakları sessizliğe büründü Konya'da, İçişleri Bakanlığınca yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında getirilen sokağa çıkma yasağının ardından cadde ve sokaklar geceleyin boş kaldı.

12.04.2020 04:59 | Son Güncelleme: 12.04.2020 05:01
Konya'nın cadde ve sokakları sessizliğe büründü

Mevlana Meydanı

Tabelalardaki uyarı yazıları

Kentin boş cadde ve sokakları

Konya'nın cadde ve sokakları sessizliğe büründü

 Konya'da, İçişleri Bakanlığınca yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında getirilen sokağa çıkma yasağının ardından cadde ve sokaklar geceleyin boş kaldı.?

Bakanlığın genelgesiyle getirilen sokağa çıkma yasağının ikinci gününe girilirken, kentin cadde ve sokaklarında sessizlik hakim oldu. Şehrin en işlek noktalarından, Mevlana Meydanı, Zafer Meydanı ve ana caddeler ile sokakların boş kaldığı gözlendi.?

Kentteki ışıklı tabelalara "48 Saatliğine Sokağa Çıkma Yasağı İlan Edilmiştir. Lütfen Sokağa Çıkmayın" yazıları yansıtıldı.?

Emniyet güçleri ana arterlerde kontrol sağlarken, bekçiler de cadde ve sokaklarda görev aldı.

Konya'nın cadde ve sokakları sessizliğe büründü

Kaynak: AA

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