Konya'nın Beyşehir ilçesine bağlı Huğlu Mahallesi'nde bir silah fabrikasında çıkan ve hızla büyüyen yangını söndürmek için yoğun çaba harcanıyor. Yangın için bölgeden çok sayıda itfaiye aracı olay mahalline sevk edilirken Antalya bölgesinden de hava desteği için yangın müdahale helikopterleri olay yerine sevk edildi. - KONYA

Kaynak: İHA