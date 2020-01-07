Konya'nın bazı ilçelerinde eğitime kar engeli
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Konya'nın bazı ilçelerinde eğitime kar engeli

Konya'nın bazı ilçelerinde etkili olan kar yağışı dolayısıyla bugün okullar tatil edildi.

07.01.2020 07:22 | Son Güncelleme: 07.01.2020 07:27
Konya'nın bazı ilçelerinde eğitime kar engeli

'nın bazı ilçelerinde etkili olan kar yağışı dolayısıyla bugün okullar tatil edildi.


Konya'nın , , Bozkır, Ahırlı, Seydişehir, Hüyük, Akören, Derebucak, Doğanhisar, Güneysınır ve Yalıhüyük ilçelerinde kar yağışından dolayı okullar salı günü tatil edildi. Beyşehir ilçesine bağlı Üzümlü, Huğlu, Yeşildağ ve Gölyaka mahalleleri ile Selçuklu ilçesinin Sızma, Tepekent ve Başarakavak mahallelerinde de okullarda kar yağışı sebebiyle eğitime bugün ara verildi. - KONYA

Kaynak: İHA
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