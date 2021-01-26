Konya'nın batı ve güney ilçeleri için kar uyarısı
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Konya'nın batı ve güney ilçeleri için kar uyarısı

26.01.2021 15:17 | Son Güncelleme: 26.01.2021 15:20
Konya'nın batı ve güney ilçeleri için kar uyarısı

Konya'nın batı ve güney ilçeleri için kuvvetli kar yağışı uyarısında bulunuldu.

Konya'nın batı ve güney ilçeleri için kuvvetli kar yağışı uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Akşehir, Doğanhisar, Derbent, Hüyük, Beyşehir, Seydişehir, Derebucak, Akören, Yalıhüyük, Ahırlı, Güneysınır, Bozkır, Hadim ile Taşkent'te kar yağışının (20-25 santimetre) yoğun olarak gerçekleşmesi bekleniyor.

Buzlanma ve don olayına bağlı olarak Antalya'yı Konya'ya bağlayan geçitlerde yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve tipi şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Doğan

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