Konya'nın başşehir oluşunun 923. yıl dönümü kutlandı
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Konya'nın başşehir oluşunun 923. yıl dönümü kutlandı

Konya Büyükşehir Belediyesi, kentin Selçuklu Devleti'ne başşehir oluşunun 923. yıl dönümü kapsamında program düzenledi.

Konya'nın başşehir oluşunun 923. yıl dönümü kutlandı
26.06.2020 23:45 | Son Güncelleme: 27.06.2020 00:42

Konya Büyükşehir Belediyesi, kentin Selçuklu Devleti'ne başşehir oluşunun 923. yıl dönümü kapsamında program düzenledi.

Alaaddin Tepesi Alaaddin Camisi avlusunda gerçekleştirilen programda merasimler aslına uygun yapıldı.

Programda bir konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'nın, başşehir kalmayı başarabilen dünyanın sayılı şehirlerinden olduğunu söyledi.

Konya'nın, başşehirlik vasfını yaşayan, yaşatan ve yansıtan bir şehir olduğunu vurgulayan Altay, şöyle devam etti:

"Konya'nın, tarihte başşehirlik yaptığını bilmeyen birisi dahi kısa bir gezintiden sonra bu şehrin farklı bir şehir olduğunu hissetmektedir. Bizler de bu hissetmekle kalmasın, bilinsin istedik ve Konya'nın payitahtlık yıl dönümlerini kutlamaya karar verdik. 7 Şubat 2020'de gerçekleştirdiğimiz 'Türkiye Selçuklu Devleti Başşehri Konya Çalıştayı bu kararımızda etkili oldu."

Altay, programda birçok ilke de imza attıklarını, bunlardan birinin Selçuklu Sultanlarına 'Saygı Nöbeti' olduğunu ifade etti.

Selçuklu Devleti'nde tahta geçme merasimlerinin cuma günleri yapıldığını anımsatan Altay, şunları belirtti:

"Başşehir Konya'da bugün yaptığımız bu merasimle bir geleneği daha başlatmış oluyoruz. Yine, bu cuma günü ilk kez merkez camilerde, Büyük Selçuklu Devleti Sultanlarından itibaren, özellikle Alaaddin Tepesi üzerinde metfun olan tüm Türkiye Selçuklu Sultanları için dua edildi. Bizlere bu toprakları vatan yapan tüm Selçuklu Sultanları için okunan Kur'an-ı Kerim'in hatim duası yapıldı. Konyayı, 1097 yılı haziran sonlarında başşehir ilan ederek diriliş mücadelesini başlatan ecdada çok şey borçluyuz. Bütün bunlara ilave olarak 4 Temmuz Cumartesi gününe kadar devam edecek 'Selçuklu Payitahtı Konya' konulu online resim sergisi düzenleniyoruz. Bize bu toprakları canları ve kanları pahasına miras bırakan sultanlar ve onların yiğit askerlerinin daha fazlasını hak ettiklerinin bilincindeyiz. Onlara layık olabilmek için var gücümüzle gayret göstermeye devam ediyoruz."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Konya İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar ve Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı da programda yer aldı.

Kaynak: AA

Manşet

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