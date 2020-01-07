Konya'nın Ahırlı ilçesinde eğitime kar engeli

07.01.2020 10:26 | Son Güncelleme: 07.01.2020 10:26

Konya'nın Ahırlı ilçesinde yoğun kar yağışı ve buzlanmadan dolayı eğitime bir gün ara verildi.

İlçede devam eden kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.

Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçede eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.

Öte yandan, dün İlçe Kaymakamlıklarından yapılan yazılı açıklamada, Taşkent, Hüyük, Derebucak, Yalıhüyük, Seydişehir, Bozkır ve Hadim'de ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bugün ara verildiği duyurulmuştu.

Kaynak: AA