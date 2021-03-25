Konya'nın 9 ilçesinde kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime ara verildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Konya'nın 9 ilçesinde kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime ara verildi

25.03.2021 10:59 | Son Güncelleme: 25.03.2021 11:04
Konya'nın 9 ilçesinde kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime ara verildi

Konya'nın 9 ilçesinde kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitim yapılmayacak.

Konya'nın 9 ilçesinde kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitim yapılmayacak.

Yunak, Seydişehir, Hadim, Halkapınar, Kadınhanı, Bozkır, Güneysınır ve Sarayönü'nde 1, Ahırlı'da ise 2 gün yüz yüze eğitime ara verildi.

İlçelerin Milli Eğitim müdürlüklerinden yapılan duyuruda, eğitim öğretime uzaktan eğitim yoluyla devam edileceği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Doğan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Devlet Bahçeli Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Guy Ritchie Jason Statham Kıvanç Tatlıtuğ Mehmet Ali Erbil
Spor Şenol Güneş Ersun Yanal Fatih Terim Gökhan Gönül Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Konya'nın 9 ilçesinde kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime ara verildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.3.2021 11:04:52. #1.14#
title