Konya'nın 9 ilçesinde kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime ara verildi
25.03.2021 10:59 | Son Güncelleme: 25.03.2021 11:04
Konya'nın 9 ilçesinde kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitim yapılmayacak.
Konya'nın 9 ilçesinde kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitim yapılmayacak.
Yunak, Seydişehir, Hadim, Halkapınar, Kadınhanı, Bozkır, Güneysınır ve Sarayönü'nde 1, Ahırlı'da ise 2 gün yüz yüze eğitime ara verildi.
İlçelerin Milli Eğitim müdürlüklerinden yapılan duyuruda, eğitim öğretime uzaktan eğitim yoluyla devam edileceği belirtildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Doğan