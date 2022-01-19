KONYA'NIN 8 İLÇESİ İLE KARAMAN MERKEZDE YÜZ YÜZE EĞİTİME KAR ENGELLİ - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

KONYA'NIN 8 İLÇESİ İLE KARAMAN MERKEZDE YÜZ YÜZE EĞİTİME KAR ENGELLİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KONYA'da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 8 ilçede, Karaman'da ise kent merkezinde yüz yüze eğitime yarın, 1 günlüğüne ara verildi.

KARAMAN (DHA) - KONYA'da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 8 ilçede, Karaman'da ise kent merkezinde yüz yüze eğitime yarın, 1 günlüğüne ara verildi. Hamile ve engelli kamu kurumu çalışanları da idari izinli sayılacak.

Konya'da dün başlayan ve aralıklarla devam eden yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yağış ve buzlanma nedeniyle Beyşehir, Derbent, Derebucak, Doğanhisar, Ereğli, Emirgazi, Halkapınar ve Hüyük ilçelerinde yüz yüze eğitime yarın olmak üzere 1 gün ara verildi.

Karaman'da da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kent merkezi ve merkeze bağlı köy okullarında yüz yüze eğitime yarın ara verildi. Eğitim, EBA üzerinden yapılacak.

KONYA'NIN 8 İLÇESİ İLE KARAMAN MERKEZDE YÜZ YÜZE EĞİTİME KAR ENGELLİ

KONYA'NIN 8 İLÇESİ İLE KARAMAN MERKEZDE YÜZ YÜZE EĞİTİME KAR ENGELLİ

KONYA'NIN 8 İLÇESİ İLE KARAMAN MERKEZDE YÜZ YÜZE EĞİTİME KAR ENGELLİ

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Engelli, Karaman, Konya, kar, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title