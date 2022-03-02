Konya'nın 7 ilçesinde kar nedeniyle yüz yüze eğitime ara verildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Konya'nın 7 ilçesinde kar nedeniyle yüz yüze eğitime ara verildi

AA, Savaş Güler - Güncel
 - Güncelleme:
Konya'nın 7 ilçesinde kar nedeniyle yüz yüze eğitime ara verildi

Konya'nın 7 ilçesinde, kar yağışı nedeniyle yarın yüz yüze eğitime ara verildiği bildirildi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Konya'nın 7 ilçesinde, kar yağışı nedeniyle yarın yüz yüze eğitime ara verildiği bildirildi.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulları tarafından alınan karara göre, Beyşehir, Yunak, Doğanhisar, Tuzlukçu, Akşehir, Kadınhanı ve Hüyük'te yoğun kar yağışı nedeniyle tüm ilk ve orta dereceli okullar ile liselerde 3 Mart Perşembe günü uzaktan eğitim yapılacak.

Uzaktan eğitim kararı alınan ilçelerde, engelli ve hamile kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

AA / Savaş Güler - Güncel

Hisarcık, Hüyük, Konya, kar, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title