Konya'nın 7 ilçesinde eğitime kar engeli
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Konya'nın 7 ilçesinde eğitime kar engeli

Konya'nın 7 ilçesinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

06.01.2020 22:12 | Son Güncelleme: 06.01.2020 22:12
Konya'nın 7 ilçesinde eğitime kar engeli

'nın 7 ilçesinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

İlçe Kaymakamlıklarından yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar ve olumsuz hava şartları nedeniyle , Hüyük, Derebucak, Yalıhüyük, Seydişehir, Bozkır ve 'de ilk ve orta dereceli okullarda eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Ayrıca, bu ilçelerde kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve engelli personel de idari izinli sayılacak.

Kaynak: AA
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