Konya'nın 6 ilçesinde, yüz yüze eğitime kar engeli

KONYA'da, dün akşam etkili olan kar yağışı nedeniyle 6 ilçede yüz yüze eğitime 1 gün ara verildi.

KONYA'da, dün akşam etkili olan kar yağışı nedeniyle 6 ilçede yüz yüze eğitime 1 gün ara verildi.

Konya'da dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, kent merkezinde hafif görülürken, ilçeleri beyaza bürüdü. Bozkır, Güneysınır, Taşkent, Akören, Derbent ve Seydişehir ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı