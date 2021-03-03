Konya'nın 6 ilçesinde, yüz yüze eğitime kar engeli
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Konya'nın 6 ilçesinde, yüz yüze eğitime kar engeli

03.03.2021 11:06 | Son Güncelleme: 03.03.2021 11:12
Konya'nın 6 ilçesinde, yüz yüze eğitime kar engeli

KONYA'da, dün akşam etkili olan kar yağışı nedeniyle 6 ilçede yüz yüze eğitime 1 gün ara verildi.

KONYA'da, dün akşam etkili olan kar yağışı nedeniyle 6 ilçede yüz yüze eğitime 1 gün ara verildi.

Konya'da dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, kent merkezinde hafif görülürken, ilçeleri beyaza bürüdü. Bozkır, Güneysınır, Taşkent, Akören, Derbent ve Seydişehir ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Konya'nın 6 ilçesinde, yüz yüze eğitime kar engeli
Konya'nın 6 ilçesinde, yüz yüze eğitime kar engeli

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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