Konya'nın 6 ilçesinde okullara yarın da kar tatili - Haberler
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Konya'nın 6 ilçesinde okullara yarın da kar tatili

Konya'nın 6 ilçesinde okullara yarın da kar tatili
Demirören Haber Ajansı / Muhammed Sıdal - Haberler | Güncel

KONYA'da, yoğun kar yağışı nedeniyle 24 ilçede yüz yüze eğitime verilen ara, 6 ilçede yarın için 1 gün daha uzatıldı.

KONYA'da, yoğun kar yağışı nedeniyle 24 ilçede yüz yüze eğitime verilen ara, 6 ilçede yarın için 1 gün daha uzatıldı.

Kentte cumartesi günü akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle bugün 24 ilçede yüz yüze eğitime ara verildi. Yağış ve buzlanmanın sürdüğü Beyşehir, Seydişehir, Bozkır, Taşkent, Hadim ve Altınekin ilçelerinde ise yüz yüze eğitime yarın için de ara verilmesi kararlaştırıldı.


Konya'nın 6 ilçesinde okullara yarın da kar tatili

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