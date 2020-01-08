Konya'nın 6 ilçesinde eğitime kar engeli
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Konya'nın 6 ilçesinde eğitime kar engeli

Konya'nın 6 ilçesinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

08.01.2020 21:38 | Son Güncelleme: 08.01.2020 21:38
Konya'nın 6 ilçesinde eğitime kar engeli

'nın 6 ilçesinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Kaymakamlıklarından yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar ve olumsuz hava şartları nedeniyle , Hadim, Kadınhanı, Sarayönü, Bozkır ile 'ta ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 9 Ocak Perşembe ara verildiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca, bu ilçelerde kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ile engelli personel de yarın idari izinli sayılacak.

Kaynak: AA
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