Konya'nın 6 ilçesinde eğitime kar engeli

08.01.2020 21:38 | Son Güncelleme: 08.01.2020 21:38

Konya'nın 6 ilçesinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Kaymakamlıklarından yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar ve olumsuz hava şartları nedeniyle Taşkent, Hadim, Kadınhanı, Sarayönü, Bozkır ile Yunak'ta ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 9 Ocak Perşembe ara verildiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca, bu ilçelerde kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ile engelli personel de yarın idari izinli sayılacak.

Kaynak: AA