Konya'nın 5 İlçesinde Eğitime Kar Tatili

Konya'nın 5 ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Edinilen bilgiye göre, Beyşehir, Hüyük, Yalıhüyük, Ahırlı ve Seydişehir ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün süreyle ara verildi. İlçe Kaymakamlıklarından yapılan açıklamada, ilçe genelinde sabah saatlerinden bu yana etkili olan yoğun kar yağışının ardından yaşanan olumsuz hava koşullarından dolayı ilk ve ortaöğretim kurumlarında, Halk Eğitim Kursları ve işletmelerde beceri eğitimi gören öğrenciler için 7 Ocak 2019 Pazartesi günü İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla eğitime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi. Ayrıca, kamu kurumlarında görevli hamile ve engelli personelin idari izinli sayılmasına karar verildiği kaydedildi. - KONYA

Kaynak: İHA