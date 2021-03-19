Konya'nın 4 ilçesinde 19 bin fidan dağıtıldı
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Konya'nın 4 ilçesinde 19 bin fidan dağıtıldı

19.03.2021 16:23 | Son Güncelleme: 19.03.2021 16:46
Konya'nın 4 ilçesinde 19 bin fidan dağıtıldı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, Konya'nın Beyşehir ilçesinde, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen fidan dağıtımı programına katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, Konya'nın Beyşehir ilçesinde, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen fidan dağıtımı programına katıldı.

Tarihi Eşrefoğlu Camisi önünde cuma namazı çıkışında gerçekleştirilen programda Usta'nın yanı sıra AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı, Konya Orman Bölge Müdürü Cafer Bal, Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir ve Belediye Başkanı Adil Bayındır, fidanları vatandaşlara dağıttı.

Bal, gazetecilere yaptığı açıklamada, 21 Mart Dünya Ormancılık günü kapsamında Beyşehir Orman İşletme Müdürlüğü sorumluluk alanındaki Beyşehir, Seydişehir, Derebucak ve Hüyük ilçelerinde sedir, karaçam, ceviz ve zerdali türleri olmak üzere toplam 19 bin fidanın dağıtımının gerçekleştirilmekte olduğunu söyledi.

Beyşehir Orman İşletme Müdürlüğü hudutlarının yüzde 46'lık bölümünün ormanlarla kaplı olduğunu anımsatan Bal, "Bölgemizde orman varlığı yeterlidir ancak daha iyisi olsun, bereketli olsun, halkımızın da evlerinin önlerinde birer ağaçları daha olsun, diyerek bugün 19 bin fidanın dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Halkımız güle güle kullansın." diye konuştu.

Ellerinde yeteri kadar fidan stoğu olduğunu belirten Bal, "Bu noktada elimizden gelen desteği vatandaşlarımıza vereceğiz. Yeter ki, onlar bu fidanları iyi değerlendirsin, diksin, sulasın ve onlara baksın. Çocuklarımız ve gençlerimizle birlikte gelecek neslimize bu fidanları armağan edelim ve birlikte büyüsünler istiyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar

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