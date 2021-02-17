Konya'nın 28 ilçesinde kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime ara verildi

Konya'nın 28 ilçesinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yüz yüze eğitime ara verildi.

Konya'nın 28 ilçesinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yüz yüze eğitime ara verildi.

Konya genelinde pazartesi akşam saatlerinden buyana etkili olan kar yağışı ile soğuk hava, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle merkez Selçuklu, Meram ve Karatay ilçelerinin kırsal mahallelerinde bugün yüz yüze eğitime ara verildi.

Çumra, Altınekin, Ereğli, Halkapınar, Seydişehir, Bozkır, Sarayönü, Karapınar, Emirgazi, Ahırlı, Taşkent, Hadim, Çeltik, Derbent, Akşehir, Kadınhanı, Yalıhüyük, Güneysınır, Akören, Ilgın, Hüyük, Beyşehir, Derebucak, Doğanhisar ve Yunak ilçelerinde de olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün uzaktan eğitim yapılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Melek Çat