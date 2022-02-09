Konya'nın 22 ilçesinde kar nedeniyle bugün uzaktan eğitim yapılacak

SELÇUKLU, KONYA (AA) - Konya'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 22 ilçede ilk ve orta dereceli okullarda bugün yüz yüze eğitime ara verildi.

Hıfzıssıhha Kurulu kararınca Selçuklu, Meram, Karatay, Hadim, Akşehir, Seydişehir, Taşkent, Ahırlı, Yalıhöyük, Akören, Yunak, Doğanhisar, Ilgın, Kadınhanı, Bayşehir, Derbent, Hüyük, Altınekin, Bozkır, Sarayönü, Çumra, Cihanbeyli ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar ile liselerde bugün yüz yüze eğitime ara verildi.

Bu ilçelerde okulların uzaktan eğitim yapacağı bildirildi.