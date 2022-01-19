Konya'nın 20 ilçesinde kar nedeniyle uzaktan eğitim yapılacak

Konya'da etkili olan kar nedeniyle 20 ilçede yarın yüz yüze eğitime ara verildi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Konya'da etkili olan kar nedeniyle 20 ilçede yarın yüz yüze eğitime ara verildi.

İlçe hıfzıssıhha kurulları kararınca, Beyşehir, Ereğli, Halkapınar, Derbent, Derebucak, Hüyük, Doğanhisar, Emirgazi, Karapınar, Bozkır, Hadim, Taşkent, Ahırlı, Akören, Güneysınır, Sarayönü, Seydişehir, Ilgın, Altınekin, Yalıhüyük ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda 20 Ocak perşembe günü uzaktan eğitim gerçekleştirilecek.