Konya'nın 17 ilçesinde eğitime 'kar' engeli

KONYA'da yoğun kar ve buzlanma nedeniyle 15 ilçede 1 gün, 2 ilçede ise 2 gün yüz yüze eğitime ara verildi.

KONYA'da yoğun kar ve buzlanma nedeniyle 15 ilçede 1 gün, 2 ilçede ise 2 gün yüz yüze eğitime ara verildi. Derslere uzaktan eğitim yoluyla devam edilecek.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Akören, Altınekin, Bozkır, Cihanbeyli, Çumra, Emirgazi, Güneysınır, Hadim, Kadınhanı, Sarayönü, Seydişehir, Taşkent, Yalıhüyük ve Yunak ilçelerinde bugün olmak üzere 1 gün, Ahırlı ve Derbent ilçelerinde ise 2 gün yüz yüze eğitime ara verildiğini açıkladı. Dersler uzaktan eğitim yoluyla yapılacak. Meram ilçesinde ise taşıma sistemindeki okullarda yüz yüze eğitime 1 gün ara verilirken, dersler uzaktan eğitim yoluyla yapılacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı