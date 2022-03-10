Konya'nın 16 ilçesinde kar yağışı nedeniyle uzaktan eğitim yapılacak - Haberler

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Konya'nın 16 ilçesinde kar yağışı nedeniyle uzaktan eğitim yapılacak

AA - Abdullah Doğan - Güncel
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Konya'nın 16 ilçesinde kar yağışı nedeniyle uzaktan eğitim yapılacak

Konya'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 16 ilçede yarın yüz yüze eğitime ara verildi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Konya'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 16 ilçede yarın yüz yüze eğitime ara verildi.

İlçe hıfzıssıhha kurulları kararınca Ahırlı, Akşehir, Akören, Derebucak, Doğanhisar, Kadınhanı, Sarayönü, Yunak, Taşkent, Hüyük, Hadim, Bozkır, Beyşehir, Yalıhüyük, Selçuklu, Meram ilçelerinin kırsal mahallelerinde kar yağışı, soğuk ve buzlanmadan dolayı meydana gelebilecek risk ile olumsuzluklara karşı önleyici tedbir olarak ilk ve orta dereceli okullarda 11 Mart Cuma günü uzaktan eğitim gerçekleştirilecek.

AA / Abdullah Doğan - Güncel

Hisarcık, Akşehir, Konya, kar, Güncel, Haberler

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