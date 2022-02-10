Konya'nın 15 ilçesinde kar nedeniyle uzaktan eğitim yapılacak

GÜNEYSINIR, KONYA (AA) - Konya'da etkili olan Kar, don ve buzlanma nedeniyle 15 ilçede yarın yüz yüze eğitime ara verildiği bildirildi.

Hıfzıssıhha kurulları kararınca Emirgazi, Güneysınır, Karapınar, Derbent, Yunak, Derebucak, Hüyük, Taşkent, Doğanhisar, Bozkır, Sarayönü, Ereğli, Hadim, Halkapınar ve Beyşehir ilçelerinde yoğun kar yağışı, don ve buzlanma nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda 11 Şubat Cuma günü yüz yüze eğitime ara verildi.

Bu ilçelerde okulların uzaktan eğitim yapacağı bildirildi.