Konya'nın 14 ilçesinde kar nedeniyle yüz yüze eğitime ara verildi

Konya'da etkili olan kar nedeniyle 14 ilçede ve merkez ilçelerin bazı okullarında yarın yüz yüze eğitime ara verildi.

KONYA (AA) - Konya'da etkili olan kar nedeniyle 14 ilçede ve merkez ilçelerin bazı okullarında yarın yüz yüze eğitime ara verildi.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulları tarafından alınan karara göre, Halkapınar, Beyşehir, Hüyük, Derebucak, Ereğli, Taşkent, Tuzlukçu, Bozkır, Seydişehir, Sarayönü, Derbent, Ahırlı, Akören ve Yunak ilçelerinde, yoğun kar yağışı nedeniyle tüm ilk ve orta dereceli okullar ile liselerde 19 Ocak Çarşamba günü uzaktan eğitim yapılacak.

Öte yandan merkez Meram ilçesine bağlı İnlice, Gökyurt, Hatunsaray, Karadigin, Kızılören, Sefaköy, Güneydere, Yeşiltekke, Karadigin Deresi, Evliyatekke, Yeşildere, Kavak, Kayhüyük, Boruktolu, Çomaklı, Çarıklar ve Kaşınhanı mahallelerindeki ilk, orta ve imam hatip okulları ile bu okullara öğrencisi taşınan yerleşim yerlerinde uzaktan eğitim yapılacak.

Merkez Selçuklu ilçesinde ise Tepekent, Başarakavak, Sızma, Aşağı ve Yukarı Pınarbaşı, Dağdere, Güvenç ve Tatköy Mahallesi'ndeki okullarda eğitime yarın ara verildi.

Ayrıca uzaktan eğitim kararı alınan ilçelerde, engelli ve hamile kamu görevlileri de idari izinli sayılacak.