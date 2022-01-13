Konya'nın Derbent ilçesinde kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime ara verildi - Haberler
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Konya'nın Derbent ilçesinde kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime ara verildi

Konya'nın Derbent ilçesinde kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime ara verildi
AA / Basir Gülüm - Haberler | Güncel

Konya'nın Derbent ilçesinde kar yağışı sebebiyle yüz yüze eğitime bir gün ara verildi.

ALTINEKİN, KONYA (AA) - Konya'nın Derbent ilçesinde kar yağışı sebebiyle yüz yüze eğitime bir gün ara verildi.

Derbent'te kar yağışı sonrası oluşabilecek buzlanma nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile tüm eğitim kurumlarında 14 Ocak Cuma günü yüz yüze eğitime ara verildi.

Uzaktan eğitim kararı alınan ilçede, engelli ve hamile kamu görevlileri de idari izinli sayılacak.

Öte yandan Yunak ilçesinde ise kar yağışı sonrası oluşabilecek buzlanma nedeniyle 14 Ocak Cuma günü tüm okullarda eğitimin saat 10.00'da başlayıp 16.00'da biteceği duyuruldu.

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AA / Basir Gülüm - Son Dakika Haberleri

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