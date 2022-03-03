Konya'nın 13 ilçesinde eğitim- öğretime 'kar' engeli - Haberler

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Konya'nın 13 ilçesinde eğitim- öğretime 'kar' engeli

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Konya'nın 13 ilçesinde eğitim- öğretime 'kar' engeli

KONYA'da, yoğun kar ve buzlanma nedeniyle 13 ilçede yüz yüze eğitime yarın ara verildi.

KONYA'da, yoğun kar ve buzlanma nedeniyle 13 ilçede yüz yüze eğitime yarın ara verildi. Hamile ve engelli kamu kurumu çalışanları da idari izinli sayılacak.

Kar ve buzlanma nedeniyle Akşehir, Altınekin, Ahırlı, Beyşehir, Derbent, Derebucak, Doğanhisar,  Halkapınar, Hüyük, Ilgın, Tuzlukçu, Sarayönü ve Yunak'ta yüz yüze eğitime 1 gün ara verildi. Öğrenciler, uzaktan eğitim görecek. Hamile ve engelli kamu kurumu çalışanları da idari izinli sayılacak. Ayrıca Cihanbeyli ve Kadınhanı ilçelerinde ise bazı mahallelerdeki okullarda yüz yüze eğitime ara verildi.


Demirören Haber Ajansı - Güncel

Engelli, Kamu, kar, Güncel, Haberler

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